據說查爾斯初見梅根時，覺得她很像凱特的妹妹碧琶。

哈利2016年公開戀情前，曾先把梅根介紹給父親，而查爾斯當時認為，她「十分迷人」，並「極為可愛」。不過，兩人初識時，查爾斯並沒看出梅根是黑白混血。

據《新聞周刊》（Newsweek）和《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，作家安德森（Christopher Anderson）在11 月 8 日出版的新書《英王：查爾斯三世的人生》（The King: The Life of Charles III）中說，哈利2016年秋天從非洲國家波札那（Botswana）返英後，就把梅根介紹給查爾斯和繼母卡蜜拉。而查爾斯乍看之下，覺得梅根神似凱特的妹妹碧琶（Pippa Middleton），認為她既迷人又可愛。

後來查爾斯告訴一位美國朋友，他事後才知道，梅根是混血，不過他強調，那也沒關係。至於女王因為經常接見各色人種，並與他們有往來，似乎完全沒有任何偏見，也從來沒人聽她發表過種族歧視評論。

而菲立普親王就不同了，直到1970年代，他還不時把「黑鬼」這兩個字掛在嘴邊。此外，1986年他在中國接見一名英國留學生時，曾打趣道：「要是你在這兒再多待幾年，回國時會有一雙鳳眼。」不過，儘管菲立普親王說話嗆辣直白，但當他認識梅根後，也隨即熱誠地歡迎她。

另一方面，安德森說，儘管查爾斯很少失言，但他是否和女王一樣，就很難說了。據說有一次他告訴一位綁著辮子頭的南美蓋亞納裔黑人作家，說她看來不像出生在英國曼徹斯特（Manchester）。

文章來源：King Charles III Did Not Initially Realize Meghan Markle Was Biracial—Book
文章來源：King Charles 'had no idea' Meghan Markle was biracial when he first met her, according to unsubstantiated claims in new book - that will cause more anger at the palace in the same week as The Crown is released

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