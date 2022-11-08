據說查爾斯初見梅根時，覺得她很像凱特的妹妹碧琶。

哈利2016年公開戀情前，曾先把梅根介紹給父親，而查爾斯當時認為，她「十分迷人」，並「極為可愛」。不過，兩人初識時，查爾斯並沒看出梅根是黑白混血。

據《新聞周刊》（Newsweek）和《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，作家安德森（Christopher Anderson）在11 月 8 日出版的新書《英王：查爾斯三世的人生》（The King: The Life of Charles III）中說，哈利2016年秋天從非洲國家波札那（Botswana）返英後，就把梅根介紹給查爾斯和繼母卡蜜拉。而查爾斯乍看之下，覺得梅根神似凱特的妹妹碧琶（Pippa Middleton），認為她既迷人又可愛。

後來查爾斯告訴一位美國朋友，他事後才知道，梅根是混血，不過他強調，那也沒關係。至於女王因為經常接見各色人種，並與他們有往來，似乎完全沒有任何偏見，也從來沒人聽她發表過種族歧視評論。

而菲立普親王就不同了，直到1970年代，他還不時把「黑鬼」這兩個字掛在嘴邊。此外，1986年他在中國接見一名英國留學生時，曾打趣道：「要是你在這兒再多待幾年，回國時會有一雙鳳眼。」不過，儘管菲立普親王說話嗆辣直白，但當他認識梅根後，也隨即熱誠地歡迎她。

另一方面，安德森說，儘管查爾斯很少失言，但他是否和女王一樣，就很難說了。據說有一次他告訴一位綁著辮子頭的南美蓋亞納裔黑人作家，說她看來不像出生在英國曼徹斯特（Manchester）。