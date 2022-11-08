鹿港鎮長許智宏8日宣布，「2022鹿港風箏節」將在本週末13日鹿港體育場登場，今年以「箏好味派對」為主題。（吳建輝攝）

鹿港風箏節今年已經邁入第4屆，公所年年都推出創新的在地特色風箏，人氣爆棚的「風動裝置藝術」，超人氣蚵寶也都會與大家見面。（吳建輝攝）

農曆9月，秋天接近尾聲，彰化鹿港小鎮在九降風的吹拂下使得格外涼爽，鹿港鎮長許智宏8日宣布，「2022鹿港風箏節」將在本週末13日鹿港體育場登場，今年以「箏好味派對」為主題，當天將有鹿港名產肉包飛上天，還有冰淇淋、雪糕等食物齊飛上天，歡迎週末一起到鹿港「品嚐」空中美食。

鹿港風箏節今年已經邁入第4屆，公所年年都推出創新的在地特色風箏，人氣爆棚的「風動裝置藝術」，超人氣蚵寶也都會與大家見面，而今年首創以鹿港名產包子為原型，設計一串5顆的大型表情包子風箏，呆萌的造型讓人忍不住想咬一口，直呼真的是太可愛了。

許志宏表示，美食旅遊是近年新興旅遊風潮，而鹿港的小吃、古蹟與人文，並列為「鹿港三多」，其中小吃更是享譽國際，像是包子、蚵仔煎、芋丸、麵線糊、蝦猴酥等等，深獲海內外旅客的喜愛。

今年特別以鹿港美食包子為原型，設計出可愛爆表的包子風箏，而除了有可愛的美食風箏外，邀請到「亞洲國際風箏聯合會」與來自北中南的專業選手進行風箏展演，將上演16米的鯨魚風箏與15米海豚風箏來場「鯨豚箏霸」，另外還會有女巫乘坐掃帚在空中施展魔法。

許志宏強調，在觀賞大型風箏表演之外，還有大小朋友都喜歡的MOMO家族，還有歌手張文綺等藝人輪番上陣，當天從上午10：30及下午2：00起開始，會有「風箏DIY」和「按讚送好禮」等好康活動，數量有限送完為止，歡迎全國鄉親一起到鹿港箏好味派對。