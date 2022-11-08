美國新創公司Lordstown Motors與鴻海旗下創投公司Foxconn Ventures達成協議，Foxconn Ventures將投資Lordstown高達1.7億美元以取得近20%股份，這將使鴻海成為該電動車製造商的最大股東。

受此消息激勵，Lordstown周一盤後股價飆漲近18%，報2.18美元。

Foxconn Ventures將在11月22日或之後買進1290萬股Lordstown股票，並將另外再買進2600萬股，使鴻海持有之普通股與所有特別股比率來到18.3%，超過Lordstown創辦人Stephen Burn的持股17.2%。

Lordstown在文件中表示，出售股份所得資金將用於一項與鴻海合作開發與設計的新電動車項目，而此前與鴻海訂立的合資協議將取消。

鴻海表示，這筆交易將深化Lordstown與鴻海電動車開發平台MIH的關係，未來還有機會與其他客戶共享Lordstown的技術資源，以進一步拓展MIH電動車生態系，並讓客戶能選擇更好的解決方案，進而提升競爭力。

此外，Lordstown公布第三季淨損為1.544億美元，遠超出去年同期的虧損9580萬美元。

鴻海去年買下Lordstown位在美國俄亥俄州的工廠，並於9月開始生產Lordstown的Endurance電動皮卡。

Lordstown表示，為了盡量減少虧損，直到2023年或之後，在其原材料成本能有效降低之前，公司都可能限制Endurance電動皮卡的生產。該公司表示，製造Endurance電動皮卡的材料成本超出預訂售價，在原材料成本降低之前，毛利率不會由負轉正。