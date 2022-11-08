緯軟(4953)10月合併營收為6.72億元，月減4.3％，年增23.2％。主要適逢大陸長假工作天數減少，單月營收較前月下降，但仍創同期新高；累計前10月合併營收為65.29億元，年增31.2％，也超越去年全年營收。

緯軟指出，看好產業長線發展，持續廣納優秀人才，第四季開出超過500個職缺，以滿足客戶穩健需求。今年10月29日受邀參與由數位發展部產業署主辦的「T大使就業媒合嘉年華」，與百位新鮮人及轉職人才面對面交流，現場並提供職涯諮詢及面試機會，希望透過活動延攬具有發展潛力的數位新星。

緯軟亦積極與聯成、AlphaCamp、緯育等多家培訓機構合作。其中與聯成電腦共同舉辦的線上招募說明會，針對有興趣投入資訊產業，但缺乏技術背景或企業實作經驗的學員，除了提供教育訓練，培訓後薪資更上看55k，期許能幫助新鮮人及轉職人才銜接職場。活動最終吸引超過百位學員參加，近8成報名參加面試。未來緯軟也將持續完善培訓管道，協助人才加值，提供更具競爭力的職缺機會。