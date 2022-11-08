男性駕駛拋飛車外、腦漿溢出當場死亡，場面驚悚。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉台7丙線4K處，發生1起小客車自撞電線桿，車體分解全面燃燒，男性駕駛拋飛車外、腦漿溢出當場死亡，場面驚悚；經警方查後，車內無其他乘客，相關肇事原因釐清中。

據了解，今（8日）上午9時29分三星鄉台7丙線牛鬥附近，1名身分不詳的男子駕駛自小客車，自撞電線桿起火，車體分解、零件飛散一地，駕駛拋飛車外約30公尺，腦漿溢出、身體變形，明顯死亡。警方獲報後，前往熄滅火勢，經查車內無其他乘客，相關肇事原因釐清中。