民進黨台北市長候選人陳時中10月6日看完《流麻溝十五號》後，晚間被拍到在高檔餐廳喆園聚餐，摟人妻、食指交扣照片曝光。國民黨立院黨團總召曾銘宗透露，就他所理解，陳時中很喜歡應酬，是他過去幾乎每個晚上的生活，他講他看電影，覺得民主得來不易都是亂扯，「他的興趣是應酬」，相信將來還會有很多影片流出。

曾銘宗說，陳時中昨天在記者會上說「誰沒牽過手」，顯然他牽過很多人的手；曾也透露，陳時中晚上常常應酬喝酒會有一些行為，其實都有很多影片流出，這次是有吹哨者看不下去丟出來，但將來可能還會有更多陳時中牽手摟肩的影片可能會被洩漏出來。

對於陳時中摟人妻畫面，曾銘宗認為陳時中當時可能有點醉，但當事人一定是感覺不舒服的，她的丈夫就在旁邊，問問當事人跟她丈夫一定也覺得不舒服，但可能會體諒陳時中已經喝醉。

對於綠營指控國民黨找狗仔跟拍，曾銘宗強調國民黨絕對沒狗仔，沒錢也沒心去跟監，可能是民進黨內鬥或吹哨者看不下去把影片流出，但過去就有很多影片在流傳陳時中晚上的生活，就他所理解，陳時中很喜歡應酬，講說受到《流麻溝十五號》感動都是亂講亂扯，「他比較有興趣的是應酬。」

曾銘宗認為選舉最後還是要回到候選人本身，陳時中在擔任疫情指揮官時沒有做好，行事風格又有很大爭議，不適合當台北市長，台北市民要用神聖的一票，好好檢視陳時中是否適合擔任台北市長。