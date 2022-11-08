中選會主委李進勇（中）今天視察嘉義市選委會的選務工作，為選務人員加油打氣。（廖素慧攝）

嘉義市選委會官網公告宣導嘉義市長選舉12月18日投票。（嘉義市選委會提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長重行選舉今天開始登記，民進黨市長參選人李俊俋憂心投票日改為12月18日，會影響到投票率，中選會主委李進勇視察嘉義市選委會時受訪表示，每次選舉都宣導踴躍投票，今年會更加強宣導，也呼籲公民珍惜寶貴的1票。

李俊俋在臉書PO文指出，嘉義市長重新選舉，投票日改為12／18，勢必會影響到投票率，現在他除了輔選民進黨議員之外，也努力加強18歲公民權修憲案的推廣，希望扭轉劣勢。

李進勇表示，每次選舉，選務機關都會宣導鼓勵公民投票，配合地方各種活動，希望公民珍惜寶貴的一票，今年宣導的力道會再加強。

對防制確診者投票、投票如何兼顧防疫的問題，李進勇表示，每次選舉都有制定防疫計畫，依計畫執行，在中央要跟中央防疫指揮中心備查，在地方也要跟地方政府備查，已有一致的作業模式。

李進勇強調，不要讓選務成為防疫破口，雖然防疫逐漸鬆綁，中選會尊重，但11月26日投票，仍要防疫採取高標準，保護所有投票的人健康平安，但今年防疫計畫沒有規定要提供確診者名單，各地選務機關可能採取更高的防疫標準，防疫標準不能打折。

嘉義市選委會表示，已加強宣導嘉義市長選舉12月18日投票，也在選委會官網公告，籲請公民踴躍投票。