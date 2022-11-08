桃園市中壢區破獲求職詐騙案，傳有被害人喪命。桃園市議員梁為超上午透過助理LINE帳號與其他綁人的詐騙集團聯繫上，證明「台版柬埔寨案還是進行式」，質疑他隨便都可聯繫上犯罪集團，有生活困難民眾不會被引誘？警方在做什麼？（周志豪攝）

桃園市中壢區破獲求職詐騙案，傳有被害人喪命。桃園市議員梁為超上午透過助理LINE帳號與其他綁人的詐騙集團聯繫上，證明「台版柬埔寨案還是進行式」，質疑他隨便都可聯繫上犯罪集團，有生活困難民眾不會被引誘？警方在做什麼？

桃園市議員詹江村也批評，青埔成青埔寨，綁人的詐騙集團還在活躍，在社群上還在桃園、中壢、八德以高薪包吃住徵人，警察應積極查辦。

梁為超表示，上午以助理的LINE與綁人詐騙集團聯繫上，表示急需工作，對方則回以只要工作5天就可獲18萬元薪水，還包食宿，並表示工作在台中，但要先提供銀行帳號與身分證，確認身分後就可以上工。

梁為超說，這通電話證明．青埔寨案未來在全國都可能發生，這次中壢青埔破獲的求職詐騙案死了3個人，警政署整天只在顧選舉？

桃園市議員舒翠玲表示，詐騙案在台灣層出不窮，近日中壢青埔寨案詐騙案手段還變殘忍，以前只要騙錢，現在還要害人性命；以前以為犯罪會發生在人煙罕至地區，這次卻發生在桃園最精華、一般人常進出的社區內，讓桃園人心惶惶。

舒翠玲說，這次詐騙案在破獲前，當事人家屬報案，警方竟只當一般案件處理，沒有列為重大失蹤案，讓家屬只能在PTT上自發尋人啟事，宛如倒回古時候要貼大字報找人，但詐騙進行中，恐形成仿效犯罪。

舒翠玲也提到，桃園警力在全台六都中警民比最高，勤務最重，近日蔡英文總統卻已頻繁去桃園7次助選，每次又要動員上百命警力維安，警察現在是維安重於治安，老百姓的安全誰來維護？難道蔡個人維安竟比老百姓治安重要？

國民黨桃園市長候選人張善政新媒總監練鴻慶說，桃園市警民比六都最高，警員危險加給只有七成，不像台北市全額。