因飄著小雨，市場人潮較少，但兩人人氣不減。（陳乃瑜提供／李奇叡新北傳真）

距離選戰僅剩18天，立委何志偉今早到新店大坪林市場，為新北市議員候選人陳乃瑜輔選，雖因飄著小雨，市場人潮較少，但兩人人氣不減，不少民眾頻頻比出大拇指「1號」，並索取合照。

何志偉開玩笑稱，自己是「台北小鮮肉」，與攤商熱情互動，掃街過程中，還有攤商送花給陳乃瑜為她打氣。何志偉強調，新人參選尤其是女性候選人，常常會在地方上遇到一些耳語，但選戰從來沒有誰會穩上這件事情，被認為穩上的候選人，反而最危險，現在六搶五非常競爭，也請大家堅定投票，繼續為陳乃瑜催票、拉票，來守住大文山第二席。

何志偉說，他與陳乃瑜認識許久，看著陳乃瑜因選戰越跑越瘦，雖然心疼，但也代表陳乃瑜很認真，「陳乃瑜跑到體脂率越來越低，但大家一定要幫她把選票衝高」。

何志偉也透露，自己在推罰酒駕「洗大體」時，陳乃瑜因積極採訪報導，才讓酒駕的相關法案，獲得外界更多的曝光與關注，他期待未來陳乃瑜能在市議會展現這樣的態度與專業，一定會讓新北大翻新，實現一個以人為本的新北市。

陳乃瑜說，從投入選戰以來，遇到很多貴人與福星，除了上週的邱明玉前輩，先前初選階段，何志偉也特地在初選前的黃金周來新店和她一起掃街，因為有這些前輩、好朋友的加持，幫助她在初選上演逆轉勝，現在距離投票只剩十八天，又再次與何志偉合體，讓她對選情更有信心，她也預告，周六將在新店公崙里福德宮辦親子活動，屆時歡迎民眾共襄盛舉。