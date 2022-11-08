國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾贈送西洋6本珍貴私人收藏古籍給國家圖書館，為避免國際運輸風險，他也利用每次來台機會，親自從德國家中分批將古書帶來。（圖／國家交響樂團提供）

國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾贈送西洋6本珍貴私人收藏古籍給國家圖書館，期盼除能為這片美麗的土地帶來優雅樂聲外，亦能為臺灣的圖書典藏貢獻一份心力。

為避免國際運輸之風險，馬寇爾也利用每次來台機會，親自從德國家中分批將古書帶來。今年夏天也到國家圖書館，參觀特藏典藏環境，當見到恆溫恆濕良好的典藏空間，以及瞭解國圖近年致力於進行數位化典藏作業時，他更加安心將古籍典藏於國圖，盼為台灣留下豐富的西洋經典，永久流傳。

文化部長李永得表示，身為從事文化資產工作的人，一聽到百年以上的書籍，便知道這是很珍貴的人類文化資產，「馬寇爾先生很滿意國家圖書館保存珍貴書籍的方式和設備。國家圖書館除了會好好典藏這次的捐贈書籍，後續也將提供給國內音樂學術界，或是安排策展。」

馬寇爾表示，身為國家交響樂團音樂總監，任務不只是幫助樂團進步，也希望能幫助台灣音樂文化，「藉由在台不斷旅行、參觀博物館，我跟台灣變得更親近，也愛上台灣。現今科技發達，使用紙本書籍閱讀的人越來越少，但我認為書本的重要性仍是無法改變的。身為音樂家，除了學習音樂，也需了解作曲家的樂譜和手稿，才能更貼近音樂本身。」

馬寇爾表示，過去三十年，他建立了一個專業的典籍收集，「這也讓我能更了解並貼近音樂，現在是時候將這些專業的典籍交接給下一代。透過我在台灣的經驗，我看到很多積極學習的學生和致力教育的老師，我想透過書籍捐贈，幫助下一代更進一步發展。」

馬寇爾這次捐贈的書籍可以分為三個部分，第一個是手稿，包含了作曲家的樂譜和信件，而這些資料可以看到很多作曲家對於音樂學的想法。第二部分是原始樂譜的再版，第三部分則是音樂理論的書籍。

馬寇爾表示，現在文件使用影印機複印，非常簡單，但在當時這卻是件相當不容易的事，「古老音樂的再版可以讓音樂學家從中深入研究。影印的譜容易判讀，比較偏機械式，但作曲家在譜上的筆跡則是有生命的。其中有關於1711年巴洛克音樂的書，所有的基礎盡在其中，若想了解巴洛克音樂就必須閱讀它。」

北藝大音樂學教授盧文雅表示，以前在德國慕尼黑唸書時，為了讀到這些古典書籍真的很辛苦，「而現在大家只要來國家圖書館就可以讀到。這些古籍很珍貴，都超過兩百多年，相信以國家圖書館優秀的環境基礎，定可以妥善保存下來。音樂是表演藝術，在演奏的最後一個瞬間完結，音樂是時間的藝術，它是不存在，也無法捕捉的，但透過這些典籍，我們可以捕捉到它。」