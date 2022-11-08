台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智不滿媒體集中報導特定3位候選人，僅邀請其參加電視辯論，其餘候選人被排除在外，已違反《選罷法》與《衛星廣播電視法》，但主管機關通傳會計NCC)、中選會卻未處理，8日上午到台北地檢署舉發通傳會(NCC)主委陳耀祥、中選會主委李進勇瀆職，並請檢調對NCC、中選會委員應作為而不作為進行調查。

蘇煥智不滿三立、TVBS兩家電視台5日舉行的台北市長電視辯論會，僅邀請蔣萬安、陳時中、黃珊珊3人，排除其餘9位候選人，3日上午先到台北地檢署控告三立、TVBS兩家電視台涉嫌違反《選罷法》。

蘇煥智認為，《公職人員選罷法》49條規定選舉要公平辦理，並有處罰規定，但媒體只集中報導3位候選人，其餘9位候選人被排除在外，讓台北市民誤認只有3位候選人參選，其餘9位候選人及其政見都不存在，這對其餘候選人及市民都不公平。

蘇煥智認為，三立、TVBS於11月5日舉辦的台北市長電視辯論會，僅邀請蔣萬安、陳時中與黃珊珊3位候選人，已嚴重違反《公職人員選罷法》104條，涉及以「其他方法」陷台北市民誤以為只有主要政黨推薦的候選人參選，而妨害市民知的權利，構成「意圖使其他參選人不當選」的罪責。

蘇煥智進一步認為，他自九月以來，已經多次前往NCC與中選會，要求兩個主管機關制止三立與TVBS違反《選罷法》與《衛星廣播電視法》的行為，但NCC與中選會兩個月以來都不處理、涉及瀆職。因此他到北檢舉發NCC與中選會2位主任委員瀆職，請檢調對NCC、中選會主委應作為而不作為進行調查。