中港高中國中部美術班8日起，於清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「眷花心藝」聯展。（中港高中提供）

中港高中國中部美術班8日起，於清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「眷花心藝」聯展。（中港高中提供）

台中市梧棲區中港高中國中部美術班，8日起於清水眷村文化園區的小願藝樹館舉辦「眷花心藝」聯展；校長簡崐鎰指出，展出藍染、泥作工藝創作營的豐碩成果，內容結合海線眷村、在地文化與傳統工藝等，除擁有滿滿的懷舊外，卻隱含著無限的創意，期待大家的蒞臨，一起感受生活與藝術的美好。

中港高中指出，本聯展的「磚花-型糊藍染展」，由傳統藝師郭凱遠與該校王秋燕老師共同指導，更是中港美術班創作的成果。此展以眷村地磚為圖樣發想，輔以雕花創作利用型糊染技巧完成，最後再將一件件藍染手巾結合竹編工藝，將作品鑲嵌其中進行展出。

郭凱遠表示，此次展出30件作品是以吊掛裝置方式陳設展館內，希冀能為每位展出作品呈現最佳狀態，也為欣賞者營造不同的欣賞體驗。

另以蠟染完成「觀葉-手繪蠟染展」，是以觀葉植物作為發想，利用蠟的短暫流動性與遮蔽性，將型態繪至於染布上，再入染缸染，經脫蠟、漂洗而成，過程中的蠟油十分易乾，此作品極為難得；28件的蠟染作品則懸掛眷村廚房內，襯托各式腎蕨、龜背芋等觀葉植物，相互呼應，營造空間氛圍。

「碎花-水泥燈飾展」，則由楊培亨老師指導，美術班學生以懷舊的碎花桌巾做幾何拼貼、水泥翻模，完成水泥吊燈、桌燈；作品亦以吊掛陳設，藉由燈飾投射出光影、以紋路穿越時空，回到了懷舊的美好年代。

簡崐鎰表示，此次展出是傳承染藍技藝、創新的水泥工藝，結合清水眷村的地磚、台灣味的碎花桌巾，體現出學生的源源不絕的創意思維。創作是生命與生活相互共振的展現，傳承是教育最為基本精神；展出透過孩子的眼、手與實踐感受生命的傳承延續，展現對未來的無限可能。