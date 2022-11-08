住在高雄市楠梓區的李姓女子淪為車手，將被害人的30萬元新台幣帶到桃園市交給詐騙集團同夥，得到酬勞3000元。律師雖然主張李女罹患思覺失調症與幻聽，但法官不採信，審理後判處8個月有期徒刑，並沒收3000元犯罪所得。

李姓女子於2020年3月透過臉書facebook找工作，以通訊軟體Line結識暱稱「張文傑」的成年人聯繫，得知工作內容是將金融帳戶提供給他人使用，提款並將款項交給不認識的梁銨傑，即可獲得酬勞。

李姓女子明知道此屬於詐騙集團，但仍淪為車手，詐騙被害人，涉及3人以上共同詐欺取財與洗錢。該集團以騙術詐騙被害人小陳（化名），小陳不察，匯款30萬元到其指定帳戶，再由李女依「張文傑」指示，到自動櫃員機領款後，再到桃園市交給梁銨傑，取得3000元酬金。

此案經小陳報警，桃園警方移送高雄警方，訊後移送橋檢偵辦。雖然律師主張李姓女子患有思覺失調症與幻聽，在案發時不知道自己在做什麼。但法官審理後認為，李女雖然領有中度身心障礙證明，且在案發後有持續就醫紀錄，但其症狀並不嚴重，可以辨識案發時的行為。

法官審理後，依李女犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑8月。可上訴。