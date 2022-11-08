屏東一名女子小婷（化名）6日在個人臉書公開發文寫下近2千字，稱今年父親節時她於酒後遭到3名男子性侵，其中2名涉案者甚至為人父，她因不堪輿論與不實謠言四起，才決定公開說出真相，目前涉案3男均遭羈押，全案走入司法程序審理中，文章曝光後火速引起廣大網友討論，並留言聲援小婷。

「是的，我被侵犯了。」出身屏東部落的小婷6日上午在個人臉書公開今年父親節的黑暗經歷，她透露約2年前懷抱熱血返回部落工作，卻漸漸被周遭親友貼上「人人好」、「很像玩具」、「誰都可以」的標籤，長期隱忍大大小小的性騷擾。

小婷說，而父親節那天她卻於酒後遭3位部落的哥哥性侵，其中2位甚至為人父親，她不願再回憶事發過程，第一時間並未報警，直到事發幾天後她因恐慌與焦慮而在友人陪伴下前往身心科治療，身心科醫生得知她的遭遇後以職權通報社會局，最終全案在非她的意願下進入司法程序。

小婷表示，涉嫌性侵的3男曾被動傳訊息道歉，3人起初表示，「希望妹高抬貴手，以後還要在部落共事」、「XXX有家庭，希望你不要針對他」、「我可以停止選舉，可不可以給個機會當面道歉」等，直到後來3人口氣鉅變，傳送的訊息則為，「一定要搞到家破人亡，才能得到原諒嗎？」、「如果你想當好人，就當到底吧！」等語，才讓她徹底打消私下和解的念頭，選擇正面提告，讓3人付出應有的代價。

小婷最後提及，目前涉案的3男均已遭法院羈押，案件在審理階段，謝謝過去陪伴與鼓勵她的家人與朋友，她會持續加油並好好養病，也盼望她的勇敢提告與公開真相，能讓輿論對受害者更加友善。

文章曝光不到2天，已引來將近3萬位網友按讚響應，並轉發協助擴散消息，還有大量網友在留言區表示心疼小婷的遭遇，謝謝小婷選擇公開真相，同時給予小婷加油打氣，「你很勇敢，給你一個擁抱」、「心疼你，你真的很勇敢」、「加油」。

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