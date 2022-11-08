美國正舉行期中選舉後，預期台灣時間9日上午即可知道選舉結果，法人表示，依照歷史數據，美股在最後二個月有機會上衝，但因今年金融環境較特別，恐怕無法比照往年，建議股債同布相對穩！

元大投信表示，依照歷史數據，每年11、12月向來是美國股市漲勢強勁的月份。統計過去30年美股S&P500指數表現，11、12月的正報酬機率高達8成，平均漲幅也優於其他月份。根據Factset 10月28日資料，目前美股S&P500指數未來12個月本益比16.3倍，低於近5年平均的18.5倍。加上，升息腳步放緩後對股債市同樣有利。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，美股觸底仍需要一些時間。儘管空頭中的反彈並不罕見，但目前的反彈最終可能仍會因為幾個因素而失敗，包括：一、聯準會雖可能放緩升息步調，但距離降息仍非常遙遠。二、緊繃的就業市場也會透過薪資成長來擴大服務業支出，進而加劇通膨壓力，因此，聯準會貨幣政策過早轉向反而可能使通膨風險持續且長期存在。

傑佛瑞．修茲說，今年恐無法複製過往美國期中選舉後的美股走勢，因過去總統任期第三年出現經濟衰退是非常罕見的，至少二戰以來沒有發生過，如今美國經濟可能在未來12個月陷入衰退，若預期正確，就會打破此一慣例，而這可能使美股最有利的其中一個季節性趨勢失效，因此認為投資組合轉向防禦股和優質股較為有利。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊也同樣建議股、債資產應均衡並重，因為全球正處在景氣調整階段，在激烈升息循環後，股、債負相關的特性預期也將回歸，傳統資產配置功能也能發揮效果。