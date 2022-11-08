必勝客星級餐酒館開張啦！頂級餐酒料理「白蘭地牛排干貝比薩」即日起正式開賣，嚴選炙燒干貝、培根蘆筍捲，佐以法國干邑白蘭地熬煮的5盎司厚切牛排，以及荷蘭煙燻高達起司，搭配冬季限定「肉桂龍捲風餅皮」，標榜一次就能品嚐到前菜、主餐、甜點等超多層次的味蕾饗宴，彷彿置身頂級餐酒館。

必勝客也在11/15推出期間限定「聖誕跨年豪華套餐」，透過PK 雙饗卡APP訂購加碼贈送「冰藏起司塔」1個！12/19前訂購還有機會抽中「HOT美拍攝影棚」，號稱滿滿的豪華儀式感，隨手都能拍出IG打卡美照。

年終歡聚，就是要夠氣派、夠豪華！必勝客這次直接將比薩升等成頂級餐酒料理！延續去年備受網友喜愛的頂級海陸系列，今年再次推出豪華升級版「白蘭地牛排干貝比薩」，將開胃菜培根蘆筍捲與鮮甜彈牙的炙燒干貝結合，精緻主餐5盎司厚切牛排，佐上法國干邑白蘭地熬煮而成的醬汁，淡淡酒香與鮮嫩牛排完美搭配，再撒上必勝起司職人精選的荷蘭煙燻高達起司，採用櫸木天然煙燻熟成、帶有淡淡堅果香氣，讓牛排更顯豐富層次。必勝客「白蘭地牛排干貝比薩」即日起限時限量上市，搭配外帶買大送大、外送買大送小只要880元。

必勝客將人氣甜點「肉桂捲」融入「芝心龍捲風餅皮」，在「龍捲風餅皮」包入濃郁牽絲的莫札瑞拉芝心起司與溫潤濃厚的肉桂醬，再撒上糖粉點綴，一口咬下外酥內軟的口感，鹹、甜、香三種滋味驚喜交織，絕對是今年甜點控不能錯過的必吃美味！即日起，大比薩加價130元、小比薩加價100元，就可以升級成「肉桂龍捲風餅皮」，搭配「白蘭地牛排干貝比薩」，是今年冬天最HOT組合。

必勝客將於11/15推出期間限定「聖誕跨年豪華套餐」，包含：期間限定「白蘭地牛排干貝比薩」搭配「肉桂龍捲風餅皮」，加上一個大比薩（外帶）或一個小比薩（外送）、嘉年華海陸起司拼盤及可樂1瓶，限定美味一次滿足。透過PK雙饗卡APP訂購「聖誕跨年豪華套餐」再送「冰藏起司塔」1個，12/19前訂購還有機會抽中「HOT美拍攝影棚」，輕鬆在家拍出專業美照，儀式感爆棚。