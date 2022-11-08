中銀證券全球首席經濟學家、前國家外匯管理局國際收支司司長管濤認為，今年以來的人民幣匯率調整主要是資本流動，特別是短期資本流動所驅動，但第三季開始外資減持勢頭有所減緩；而穩匯率的關鍵是改善國內經濟前景，提振市場信心，其他手段無論是間接預期引導還是直接入市干預，都只是為經濟調整爭取時間。

第一財經引述管濤的文章表示，人民幣匯率具有資產價格屬性，一方面存在多重均衡，即在給定基本面條件下，人民幣既可能漲也可能跌；另一方面存在匯率超調，即受市場情緒影響，容易出現偏離經濟基本面的過度升貶值。他指，保持匯率靈活性，的確有助於及時釋放市場壓力，避免預期積累，減輕對行政手段的依賴，提振投資者的信心。

管濤又稱，在全球「美元荒」、許多經濟體紛紛消耗外匯存底穩貨幣的情況下，中國外匯儲備實際不降反增，進一步充分展示中國對外經濟部門的強大韌性。同時，也進一步增強中國保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定的物質基礎。

大陸國家外匯管理局7日公布最新統計，由於10月美元指數小幅下跌之故，截至10月末，大陸外匯存底規模為30,524億美元，較9月增加235億美元，終止連兩跌，升幅為0.77％。