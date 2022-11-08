隨著年底的選舉即將到來，房市相關議題引發的民怨及政策面的討論，不降反升。意藍資訊與彥星喬商共同發表的台灣房地產網路聲量調查，今（8）日公布上半年統計結果，顯示2022年上半年房地產網路聲量統計，達271萬則，較去年下半年的256萬則，飆高5.9％。

意藍資訊OpView總經理楊立偉今天表示，統計結果顯示，六都及新竹的區域性熱門討論話題，台北市脫北潮、南部購屋痛苦指數激增等，都反應民眾對「房事」問題的不滿和期待。

意藍資訊OpView經理宋孟儒表示，雖然房市交易量下滑，但在許多縣市，出現平均或實價登錄出現高價現象。例如新北市土城，每坪坐5望6字頭，三重、新莊副都心出現7字頭；桃園青埔及新竹竹北的6字頭；及台南和高雄4字頭不稀奇，5、6字頭浮出水面的個案行情。

調查中發現，網友們對於台北市長柯文哲提出的社宅目標5萬棟，及新北市長候選人林佳龍提出擴大青年貸款的額度與興建青年住宅，讓民眾有辦法買得起的結構性問題，有較大的聲量。

宋孟儒表示，其他熱門話題，還有北部的少子化、脫北潮及台南、高雄因近年房價大幅飆漲所引起的購屋痛苦指數激增，顯示網友討論的話題，是台灣整體房價逆勢翻漲的發展下，全台房市問題已引起購屋族群的共鳴。

此外，在各縣市的購屋需求討論，重劃區仍是重點。

宋孟儒分析，從各縣市關鍵熱詞的文字雲來看，都出現「重劃區」，主要是因為新興重劃區的購屋房價門檻較成熟商圈來得較低，對於現在還有購屋需求的民眾來說是壓力較小的選擇。

另外，「豪宅」與「都更」，重複出現的比例也不低。這顯見豪宅雖非人人買得起，但是網友的好奇心及關注度，並沒有受到購買能力影響；而都更，也是民眾對於居住品質提高的普遍期待。

由於今年為選舉年，輿情也是選戰中各位候選人政策攻防的重要戰場。

楊立偉認為，雖然今年上半年房市的交易量體顯有降溫事實，但全年房地產網路聲量統計，預期下半年還是有成長的可能，全年預料將突破500萬則，為歷年調查以來之新高。