台積電傳出最先進製程落腳桃園，易飛網集團搭上最火熱的財經議題，配合日本疫後觀光熱潮，推出「一奈米電晶體紀念珠寶」，瞬間成為台灣虎航機上免稅品詢問度火熱的新產品。

易飛網集團旗下飛買家公司是台灣虎航廣告的總代理，也是台灣虎航機上免稅品的總運營商。台灣虎航是飛航日本最多航點的國籍航空，不只飛東京、大阪，更提供其他各線城市往返的便利性。

易飛網集團營運長張仕賢說，台積電日本熊本廠預計明年第四季完工，附近就有易飛網所代理的佐賀航線，未來可提供台積電員工往返更為便利。最近傳出台積電將把最先進的一奈米研發重鎮落腳在桃園，因此特別發想設計出「一奈米電晶體紀念珠寶」，沒想到一推出之後，無論在機上免稅的銷售、或是台灣虎航電商平台「虎禮選」的詢問度，立刻爆紅。

張仕賢表示，台積電是台灣驕傲，到日本設廠獲得約5,000億日圓補助，易飛網承接台灣虎航航線讓員工於台日往返之間更加便利，也是另外一種企業社會責任ESG的實踐。

負責設計的藝術家唐波蓉表示，晶圓廠是台灣科技業的驕傲；T字母象徵台灣，彷若呼應著護國神山。晶圓片的圓形造型閃閃發亮，又似小錢變大錢，象徵財富源源滾滾而來，可轉動的晶圓片更意味著時來運轉。穿戴上無與倫比的時尚力，見證台灣奇蹟。