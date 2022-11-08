基隆市副市長林永發表示，公路總局承諾在滿足不得改道、不得減班，且必須進南港轉運站三條件前，國道客運9026並不會換經營業者。（張志康攝）

國民黨基隆市長候選人謝國樑與基隆市副議長林沛祥8日上午召開記者會，表示國道客運9026即將於12月1日起由福和客運及皇家客運聯營，但業者表示將會更改行車路線，並減停南港站，兩人質疑先前基隆市長林右昌及立法委員蔡適應對市民的承諾跳票，且有騙票嫌疑。但基隆市府及蔡適應競總均表示「絕無此事」。

林沛祥指出，他日前接獲通勤民眾的陳情，表示國道客運9026即將於12月1日起，由福和客運及皇家客運接手營運，且會更改路線及停靠站。他便於10月31日以通勤族名義，致電即將接手營運的福和客運。業者透露將自12月1日起接手營運9026，並不停南港車站，且路線也將改為自國道1號汐止交流道下，並新增4站，最終僅到南港展覽館。

謝國樑表示，綠營8日上午召開記者會，公布「首都通交通月票」政見，他認為，民進黨過去7年不談月票、但在九合一選舉結束後隔周，國道客運9026就要減班、更改路線，且刻意欺瞞通勤族，讓通勤族在無預警狀況下，受到極大衝擊，他認為，在這樣的情況下，民眾將很難相信綠營的承諾。

謝國樑要求先前承諾民眾國道客運9026將會維持原路線、原品質營運的基隆市長林右昌以及立法委員蔡適應，應該出來向民眾說清楚、講明白，且質疑綠營在選前騙票。

對於謝陣營的質疑，基隆市副市長林永發8日上午表示，林沛祥問到的是業者片面的想法，但林右昌市長與蔡適應立委為照顧保障本市通勤族的權益，堅持要求業者必須符合以下三個要求：1.不得改道；2.維持運量不得減班；3.需進南港轉運站。否則交通部與公路總局不可以核准。

林永發指出，8日上午市長林右昌親自跟公路總局陳文瑞局長確認，上月公路總局曾開會進行審議，即以上述三點要求，持續要求業者檢討改善原計畫書，以符合地方需求。該兩家業者不會在12月1日接手9026，沒有符合三點要求公路總局也不會核准，這點請通勤民眾放心！

蔡適應競選總部發言人沈詠珮也指出，謝國樑所說的並非事實！蔡適應委員和公路總局召開多次會議，都站在市民角度，堅持要求業者，不得改道、不得減班，且必須進南港轉運站，否則交通部與公路總局不可以核准！想不到謝國樑卻用業者的片面想法開記者會胡說八道！國民黨那麼多立委，你不會請一位去問公路總局嗎？

沈詠珮說，身為市長候選人怎麼可以如此無知，為了選舉散播不實言論，惟恐天下不亂，造成民眾恐慌，謝國樑必須向市民道歉！