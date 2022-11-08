高雄市大寮區88橋下8日凌晨驚傳槍響，2輛車停在橋下停等紅燈時遭一輛不明車輛開槍，造成1名男駕駛頭部中彈，另1名男駕駛腿部中彈，皆送往高雄長庚醫院搶救。院方表示，頭部中彈男子意識原本清楚，中午時情況急轉直下，出現腦腫脹，目前院方緊急安排減壓手術搶救；另一名腿部中彈男子生命跡象穩定，住院治療中。

事發當時，2輛車正在台88橋下停等紅燈後起步不久，就有不明車輛朝他們開槍，其中駕駛白色車的侯姓男子頭部中彈，另一名駕駛白車的翁姓男子則是腿部中彈，還因此撞到電線桿。

警方在現場找到15枚彈殼，附近工廠鐵門上還可見彈孔，目前警方調閱監視器已經鎖定相關人車進行追查當中。

高雄長庚表示，侯姓男子稍早意識清楚，但中午時意識突然不清、出現腦腫脹，目前醫院安排減壓手術全力醫治中。另一位男子身體有多處外傷及槍傷，生命跡象穩定，在病房持續治療中。