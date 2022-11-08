幼兒園監視器影像中老師抓著孩子的腳，把孩子倒吊。（台北市議員鍾小平提供／張芷瑜台北傳真）

南港區某幼兒園傳出老師不當對待孩子，監視器影像中老師不僅出言辱罵、還打巴掌、倒吊、打頭，讓父母看了很心痛，教育局表示，兩位老師若調查確實有不當管教，違反《兒少法》，會依此裁罰並進到不適任教師系統，若情節重大，最重廢止幼兒園許可證明。

家長崔媽媽表示，10月27日孩子帶傷放學回家，詢問老師卻說不清楚怎受傷，10月28日調園方監視器看狀況，11月2日看完影片才發現很多學生被不當對待，才去聯絡其他受害家長，11月3日又收到自家孩子被打巴掌、脫褲子的影片，都是看監視器才知道，老師們沒有主動說明。

家長李媽媽直言，小朋友因為原本幼幼班老師住院，才合併上課，小朋友才兩歲半，午休睡醒哭鬧時，老師卻把孩子放到一個高櫃子上，前後沒有安全措施，如過摔傷不堪設想，影片中孩子還被倒吊，回來後情緒變得不穩，身為媽媽心疼自責，沒發現孩子被這樣對待，也無法接受老師的說詞。

北市議員鍾小平痛批，這件事如果只是偶發，一個老師的行為就很嚴重，幼稚園跟本是犯罪集團，呂姓老師打小朋友巴掌、打嘴巴，黃姓老師摔孩子、倒吊，最可怕是，小朋友被倒吊往地上摔時，其他幾個老師也在場，卻沒有任何作為，實在冷血。

呂老師表示，身為老師做了不好的示範；黃老師則解釋，怕孩子哭太久會被認為虐童，才把孩子抱到櫃子上，但當時有緊抱孩子怕滑掉。園長則說，有去教室但看狀況大家都很好，偶爾有小責罵，當日家長拿影片才知道有此事，老師們也沒有跟他說，她有失職地方，但再多抱歉也無法彌補小朋友。

教育局強調，針對不當管教事件非常痛心，幼兒不該這樣被對待，調查後如果屬實會嚴懲不貸，黃老師已先停職，若調查確實有不當管教，違反《兒少法》，會依此裁罰並進到不適任教師系統，以後不能到其他幼兒園任職，呂老師則已經離職，不在幼兒園，如果後續調查屬實也會進入不適任教師名單。

教育局也說，若孩子因此情緒不穩，兒福聯盟也會提供小朋友專業輔導，而當日目睹的孩子，也會由兒福聯盟進駐輔導，因為有家長因此對幼兒園不信任，會列出南港區準公共化幼兒園名單，協助家長進行安置，行政調查後，若情節重大，不排除減招、停招、停辦，甚至廢止許可證明。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。