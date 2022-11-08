我國證券交易法第6條對有價證券之規範模式，採「有限列舉、概括授權」之方式，授權主管機關專屬核定權，得依實務需要核定新型金融商品為證券交易法上之有價證券。

我國首檔臺灣存託憑證（TDR）是87年發行的新加坡公司福雷電子TDR，發行長達14年期間，金管會向來主張財政部76年9月12日（76）臺財證（二）字第00900號公告已核定臺灣存託憑證為我國證券交易法上之有價證券。

但臺灣存託憑證是否為證券交易法規範之有價證券？是否屬900號公告核定之有價證券？是否適用101年1月4日證券交易法新增第165條之2規定？爭議不斷，不僅亂象叢生，更不利人權保障。

證券交易法於101年1月4日修法，為配合外國企業來臺上市(櫃)，增訂第165條之1、第165條之2，以為相對應的管制規範。修法過程中前後任之金管會主委陳冲、陳裕璋，完全未曾提及900號公告已經核定臺灣存託憑證為我國證券交易法上之有價證券，可見臺灣存託憑證未經主管機關核定為有價證券，否則何須再以增訂證券交易法第165條之2方式加以規範。

金管會年報認為101年1月4日證券交易法修法重點，即為完備外國公司來臺第一、二上市（櫃）相關法制，而第二上市（櫃）外國公司來臺之相關有價證券，於實務上所交易之客體即為臺灣存託憑證，故證券交易法第165條之2就是針對臺灣存託憑證所為的規範。

且前金管會證期局局長王詠心於105年10月27日在立法院財政委員會會議中接受質詢，已明確表示臺灣存託憑證屬外國公司第二上市(櫃)之有價證券，為證券交易法第165條之2規範對象。

而我國對於外國公司來臺第二上市(櫃)之有價證券，於101年1月4日增訂證券交易法第165條之2時，才開始明定有價證券在我國募集、發行及買賣之管理、監督，準用證券交易法第6條規定，也就是說，於101年1月4日增訂證券交易法第165條之2規定前，臺灣存託憑證並非證券交易法第6條之有價證券。

立法院財政委員會於111年5月23日、25日審查證券交易法第4條及第165條之2條文修正草案，金管會黃天牧主委於備詢時表示，經瞭解目前司法實務判例，均認定TDR係證券交易法規範之有價證券，未有法律不明確而致司法實務上存有模糊空間之情形等，導致與會立法委員未達成共識，草案擇期再審。

今年5月份立法院財委會在該次修法並未解決臺灣存託憑證法律明確性問題，導致臺灣存託憑證在證券交易法上之定位至今不明，而行政、司法機關各自解讀的行為，也造成亂象橫生，以如此充滿爭議及不確定的法條對人民進行刑事處罰，不但嚴重違反罪刑法定主義，影響司法審判公正性，更對於人權侵害甚鉅，因此，確實有必要透過修訂證券交易法第165條之2，將該條文所規範的對象臺灣存託憑證TDR寫清楚，從根本解決問題。

當初99年立法院國民兩黨一共有9位立法委員提案增修證券交易法第165條之2，就是為了要解決第二上市櫃公司來台發行的台灣存託憑證法律適用問題，以符合法律明確性及罪刑法定主義！但因為當時立法有缺漏未將該條文所規範的對象台灣存託憑證TDR寫清楚，導致數起冤獄產生，解決之道，就是各相關部門應儘快修法，使臺灣存託憑證法律地位得以明確，避免冤案叢生，以落實人權保障。