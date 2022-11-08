統一超(2912)7-ELEVEN發表全新熱食複合品牌，於鮮食品牌「星級饗宴」複合熱食自助區推出「星級滷味」，11月中旬將陸續於大台北地區100間門市販售，預計年底前導入超過1000間門市，可望帶動相關類別業績成長4成。

看好熱食自助區在秋冬時節深受消費者喜愛，且入冬後熱食相關類別銷售表現可較前一季成長超過2成，7-ELEVEN複合經營再進化，9日起首創將鮮食品牌「星級饗宴」複合熱食自助區，推出「星級滷味」，由新加坡米其林一星「了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵」調製獨家滷汁秘方，搭配7-ELEVEN團隊嚴選在地山海滋味，開發媲美餐廳等級的美味料理。

統一超7-ELEVEN表示，熱滷味特色為配料豐富且可搭配具飽足感的主食，同時滿足正餐和解饞需求，受到忙碌的上班族或學生族群歡迎，為相當具有代表性的在地街邊小吃，也是貼近消費者日常的「全民天菜」，其販售模式經過系統化設計後，也相當符合超商的經營型態，於鮮食廠將食材用滷汁預先調理、滷製後分裝配送到各店鋪，再由門市將食材放到滷湯中加熱滷煮販售，使得食材均能吸收滷汁精華，均勻入味。

統一超指出，多年來致力於滷味研發，陸續於「御料小館」品牌推出香滷蛋白丁、滷雞胗等人氣品項，並與松稜滷味、高雄阿囉哈滷味等知名小吃跨界合作，販售冷滷和可微波加熱的鮮食商品，據內部統計，家庭料理、滷味型商品上半年營收已較去年同期成長16%，一年可創造高達5.9億元產值。

此次統一超7-ELEVEN「星級饗宴-滷味」首波於11月陸續在大台北地區100間辦公、交通轉運、學區等門市導入，後續將擴大到中南部地區，可望於年底前導入超過1000間門市。