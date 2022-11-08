桃園市蘆竹區6日發生一名劉姓女子闖紅燈走斑馬線時低頭滑手機，先遭一輛車撞倒地後，又遭另輛車當場輾斃。（翻攝畫面）

桃園市蘆竹區6日發生一名劉姓女子闖紅燈走斑馬線時低頭滑手機，先遭一輛車撞倒地後，又遭另輛車當場輾斃；據悉該名劉女是名單親媽媽，有個9歲兒子，從大陸嫁來台灣後，離婚北上工作，前夫目前因故入獄；目前肇事的2名駕駛因「在路口未減速」遭依過失傷害致死罪送辦，已無保請回、限制住居。

據ETtoday報導，劉女從大陸河南嫁來台灣，原住在台中，離婚後到台北工作，經常在台北、桃園兩地兼差，獨自扶養9歲的兒子；劉女前夫目前因故入獄，劉女姊姊近期也嫁來台灣，目前警方將會聯繫姊姊認屍，處理後事；2名肇事車主因行經交岔路口未減速遭依過失傷害致死罪嫌送辦，目前無保請回、限制住居。

桃園市蘆竹區6日發生一名劉姓女子闖紅燈走斑馬線時低頭滑手機，先遭一輛車撞倒地後，又遭另輛車當場輾斃。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

桃園市蘆竹區6日發生一名劉姓女子闖紅燈走斑馬線時低頭滑手機，先遭一輛車撞倒地後，又遭另輛車當場輾斃。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

民眾行車紀錄器影片稍早顯示，蘆竹區中正路與南竹路口於6日晚間10時許，40歲劉姓女子在路口號誌為紅燈時，沿著行人穿越道穿越中正路時低頭滑手機，遭當時直行中正路中間車道往大園方向的47歲劉姓男子駕駛的銀色休旅車碰撞倒地。

從一旁機車騎士的視角可見，當時有熱心民眾欲上前查看劉女的狀況，豈料後頭又來1輛同向直行最內側車道，由35歲吳姓男子所駕的黑色小客車疾速駛過，把劉女碾壓過去，熱心民眾嚇得趕緊折返，機車騎士也馬上上前阻止其他車輛通過，示意前方有事故發生。