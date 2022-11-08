中選會主委李進勇曾爆發許多爭議事件，包括參加民進黨基隆市長候選人蔡適應主辦的雞籠城隍文化祭美食節記者會以及延後嘉義市長選舉等。對此，資深媒體人李艷秋表示，離投票只剩十多天，她近日被狂問中選會和數位發展部部長唐鳳會不會做手腳，她感嘆表示，「當我們最自豪的選舉不再是驕傲的民主時，台灣還剩什麼？」

李艷秋今(8)日在臉書指出，離投票只剩十多天，最近朋友間或街坊店家，抓著她問最多的一件事，不是誰會當選，而是中選會和唐鳳會不會做手腳。李艷秋總回「不可能啦」，卻還是有人繪聲繪影稱上次總統選舉中選會就作票，蔡英文才會得史上最高票，這也是民進黨一定要李進勇擔任中選會主委的原因，再加上急就章在選前成立數位部，找一大批網軍和駭客，就是為今年和下次總統大選穩保政權預作準備。

李艷秋認為，在李進勇公然參加蔡適應辦的活動後，就更不能怪選民對中選會的疑慮越來越深了。她提及，曾擔任過民進黨副秘書長及基隆市長的李進勇，在面對外界質疑政黨背景時，稱「我會用行動證明他們是多慮的」，李艷秋諷刺表示，李進勇用行動證明，外界根本不需要「多慮」他到底有「多綠」，他效忠的不是人民，而是民進黨。

李艷秋認為，李進勇試圖用前任基隆市長推廣基隆美食作為說詞，這只會凸顯他矯飾善辯，連這種活動都要露面相挺，「面對大選開票，選民會相信他公正中立嗎？」此外，約有30萬名確診者被剝奪投票權，李進勇說他什麼都不能做，遭批降低投票率有助民進黨選情；嘉義市長候選人之一猝逝，中選會硬要延後到12月18日投票，也遭批為民進黨候選人爭取時間。

李艷秋說這些批評都沒有根據，但李進勇的行為已讓選民無法信任，連帶使得中選會的選務作業也被質疑。此外，李艷秋表示，最大的質疑還有「計票程式被破解」，坊間言之鑿鑿地說，派人到投開票所監票沒有用，因為票數傳到終端的中選會，就會被動手腳。李艷秋認為，各投開票所的數字都有記錄，很容易核對是否相符，會有這樣的猜測，仍然是對中選會的不信任，再加上一個定位不明的數位部，急著在選前成立，還約聘一大群高手。

李艷秋感嘆表示，台灣現在幾乎沒有互信，因為獨立的機關在蔡英文主政下蕩然無存，行政中立更是一則笑話；這次以及2024的選舉勢必充滿謠言和質疑，這是誰造成的呢？「當我們最自豪的選舉不再是驕傲的民主時，台灣還剩什麼？」