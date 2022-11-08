被撞到的機車。(黃敬文翻攝)

新北市五股區有民眾昨(7)日晚間在地方社群平台「是五股人」分享一段監視錄影器的畫面，指控有新北市議員候選人的宣傳車，行駛時撞到自己停在路邊停車格內的機車後，竟直接揚長而去；對此警方指出，目前民眾已報案並製作筆錄，董俊宏服務處人員也表示會聯繫肇事司機向警方聯繫。

這起車禍事件發生在7日晚間7時17分許，從網路所分享的監視器畫面可以看到，當時有輛寫著「4號董俊宏」的宣傳車，沿蓬萊路行駛時，不慎撞上一輛停在路邊停車格的機車，不過車禍發生時司機連下車查看都沒有，就直接倒車後往前行駛離去，只剩下被撞歪的機車仍留在原地。

據了解，45歲的車主蘇姓男子發現後自家機車竟被撞到後，連忙調閱大樓監視器影像查看，才發現是被市議員候選人的宣傳車肇事逃逸，氣得上網公開車禍影片，並且向警方報案。

警方表示，接獲報案後，警方隨即在現場拍照、測繪，並與蘇男製作車禍資料，目前已聯繫董俊宏服務處，服務處人員則說會聯繫肇事司機與警方聯繫。

董俊宏服務處表示，對於宣傳車駕駛不慎擦撞停放在路旁的機車，造成民眾財產損失、驚擾社會大眾，深感抱歉，肇事司機將積極配合警方調查及到案說明，董俊宏對於肇事逃逸的行為絕不縱容，對於賠償的責任也絕不逃避。