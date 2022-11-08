國民黨台北市議員徐巧芯6日控民進黨台北市長候選人陳時中伸鹹豬手，竟在參與紙風車劇團所辦的晚宴後，牽起台北市聯合醫院松德院區副院長李雅玲的手，李的丈夫、北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰也在場。對此，民進黨台北市議員許淑華8日感嘆，為選舉抹殺人格，抹黑認真負責的醫生、紙風車劇團，大可不必。

「潑糞造謠腥羶色只是向下沉淪！」許淑華稍早在臉書指出，朋友傳來李醫師、丁醫師身心狀況不好的新聞，邊處理民眾選服邊難過，為什麼台北市的選舉只剩下潑糞造謠，選民真正在乎的市政願景、重大建設，還有如何解決台北長年累積的問題，都消失在某些人一次一次搶聲量搶版面的向下沉淪中。

許淑華點名徐巧芯，批評「網紅」為了網路聲量，把親友間在下樓梯時的互相扶持，造謠成鹹豬手。如果這麼想當網紅，就離開服務市民的角色，天天當網紅就好。選舉應該是要帶領台北向上提升，建設更好的台北市，用服務爭取選民認同。

許淑華表示，她要請聯合醫院不要畏懼惡勢力，持續關心追蹤李醫師及丁醫師的身心狀況，也請李醫師及丁醫師的親友，這幾天多多關心他們兩位，到家陪伴他們，把電視關掉享受親友的溫暖也很好。

許淑華接著表示，還有講真話受到波及的紙風車，紙風車多年來帶給大小朋友歡笑，不分藍綠顏色，卻只因指正某人的謊言就遭受大量攻擊。請紙風車繼續帶給社會歡笑，還有很多支持你們的朋友正等待你們。

文末她也直斥，「為了選舉抹殺人格，抹黑認真負責的醫生、紙風車劇團，大可不必。」