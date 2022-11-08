求職詐騙凌虐3死案，檢方6日以多項罪名聲押主嫌「茶董」陳樺韋獲准，已逮捕24名涉案人，檢警持續追查幕後藏鏡人，鎖定綽號「海南」、「龍闕」2人。檢警指出，「龍闕」為了躲避追查，利用「閱後即焚」的Telgram成立「可爾必思」群組，看到新聞媒體報導，指示刪除對話內容，湮滅證據，士林地檢署8日再拘提3嫌到案。

檢警查出，桃園據點總指揮張家豪等人，因黃男不堪遭受虐待，從據點墜樓身亡，事發後聽從幕後藏鏡人指示，將屍體搬離現場棄屍。而成員自知沒有回頭路，持續虐打、餵毒被囚禁在屋內的求職者，直至又10月底發生黃女吐血死亡，隔天林男在據點內暴斃，遂聽從「茶董」陳樺韋指示，將屍體裝袋運往山區丟棄，「茶董」遭逮時，竟將凶殘手法推給據點成員，檢警仍持續追查在逃、協助棄屍的成員。

新北市警方2日搜索呂男淡水據點救出26人、中壢據點救出32人，依私行拘禁致死等6項罪名聲押，現已羈押19人，部分被告交保後，Telgram（紙飛機）群組「可爾必思B」、「米奇不妙屋」，貼出警方詢問的內容，以及該如何自保方式，刻意製造斷點，避免手機被扣，虐殺的證據曝光。

檢警表示，Telgram（紙飛機）的特性，群組同時對多人發出訊息，且閱後即焚，無法回復，詐騙集團彼此間以綽號稱呼，像是「阿中」、「泰勒」、「藍道」、「木法沙」、「龍蝦」、「中小」、「《阿宏》萬花筒」代號，藉此隱藏真實身分。

檢方偵辦案件已連續數日，不眠不休追查在逃共犯，連續5波的拘提凶嫌到案，現仍鎖定多名在逃嫌犯。檢察官動員多人，清查詐團的金流、通聯紀錄，透過數位採證還原手機內容，要將詐團成員全數繩之以法。