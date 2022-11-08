努力得來的畢業證書竟成爛紙。一名女網友表示，今年才剛從大學畢業，畢業證書領不到半年，翻出來竟然已被白蟻咬得殘破不堪，讓她超級崩潰，砸了40萬與4年青春的成果竟然瞬間變成破爛，引起網友討論，不少人看到畢業證書的現況後笑翻，大嘆原PO家的白蟻也很懂吃，可能有感覺到這2張紙充滿知識的味道。

一名女網友近日在Dcard上發文表示，一般人的作業或考卷都是被家裡的寵物貓或狗撕爛，但她的卻是被白蟻給摧毀。從畫面中可見，原PO的中英文版本畢業證書都被咬得破破爛爛的，看起來慘不忍睹。

女網友哀嚎說，雖然她不是頂大畢業的學生，但這兩張紙好歹是她花了將近40萬的學費與4年青春換來的，如今被白蟻咬成這樣，真的是很崩潰，本來這個月還想拿著畢業證書去解除信用卡的學生身分，但畢業證書變成這樣應該不會有銀行會接受。

貼文引起網友討論，「你家白蟻很懂吃」、「不可『蟻』這麼挑嘴，但畢業證書可以重辦，或是去申請學位證明，下次領到記得先護貝」、「白蟻表示， 知識的味道真香」、「由此可知，畢業證書真的只是一張紙」、「不仔細看以為是已經放了10幾年的畢業證書，你家白蟻真的很懂吃欸」。