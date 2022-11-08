新北市每年都有許多民眾捐贈消防設備，助消防員守護新北市民，新北市府今上午舉行聯合捐贈儀式，新北市長侯友宜今到場受贈時表示，本次各界共捐贈23輛高頂救護車、21輛災情勘查車、6臺自動心肺復甦機、2部高階生理監視器、2萬5千顆住警器、各式救災救護器材及防疫物資，總金額超過1億6千萬元，感謝各界愛心。

侯友宜表示，安居樂業的「安」永遠擺在第一位，感謝各界善心人士的支持及在所有消防、義消同仁共同的努力下，讓新北市緊急救護康復出院率達到10.71％、已成功挽回2035條人命，是六都第一；在火災預防方面，完成安裝56萬6561戶住警器、預警成功達305件，也是全國第一。

每一個捐贈案背後都有一段感人的故事，其中林惠蘭女士、劉韋利女士及劉韋良先生，因親屬劉寅先生於中和烘爐地山區迷失事故不幸意外身亡，感念搜救人員救災危險及辛勞，捐贈30萬元，充實山域救災裝備器材；李陳昭子女士為照顧離鄉打拼的遊子，20年未調漲房租，因夢見捐贈救護車，故將夢中善行實踐。

另有天得歐氏慈善基金會累計捐贈3輛救護車及高階生理監視器，捐贈金額超過1千3百萬元、愛爾麗醫療集團累積捐贈4輛救護車，捐贈金額超過1千2百萬元及尚禾亞康養國際集團近3年已累計捐贈3萬顆住警器，金額達680萬元。

侯友宜表示，從事公職42年以來，始終秉持著承擔與承諾的精神，以正向積極的力量為人民服務、聽取人民建議，未來會繼續努力打拼，「侯侯做代誌」，讓新北市超越過去，讓新北好、北台好、千萬人共好。