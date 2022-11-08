喝酒醉的鄭姓男子駕駛自小客車衝撞員警後，還失控衝撞到路邊盆栽後停下。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市新化警分局2名警員8日凌晨據報處理鄭姓男子暴力毆打女友案時，喝醉酒的鄭男不僅駕車衝撞員警，導致林姓警員受傷，下車後還持西瓜刀追砍員警，2警除合開14槍警告，並會同隨後到場支援的員警將鄭男制伏，經送醫確認身上無槍傷僅擦挫傷後，全案依妨害公務、傷害、毀損、公共危險、家暴、妨害自由等罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，並持續清查對方是否另涉他案。

今天凌晨4點20分左右，林姓、陳姓等2名警員，在新化區中山路受理民眾報案處理酒醉男子暴力痛毆女友案時，喝醉酒的鄭男不僅駕駛自小客車衝撞員警，導致林員左腳踝受傷，還失控衝撞到路邊盆栽後停下。

不料，鄭男下車後，竟持西瓜刀追砍員警，林員在情況急迫下立即拔槍開了9槍，陳員也連開5槍警告嚇退對方，隨後到場支援的員警亦對鄭嫌噴辣椒水，還持長警棍將對方手上的西瓜刀打落並撥開到安全距離後，合力將他壓制上銬，並當場查扣做案用的西瓜刀。

員警將鄭男送往部立台南醫院新化分院檢查，經醫師確認對方身上並無槍傷，僅壓制時造成的擦挫傷，酒測值每公升0.9毫克。至被撞傷的林姓警員，到醫院檢查後已無大礙。全案偵訊後，除依法送辦外，也持續清查是否另涉及其他刑案。