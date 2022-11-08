女星陳蔓菲是《戲說台灣》御用演員，婚後育有1子1女，有人翻出她過去因管不動女兒，剃光女兒瀏海的行徑，教養方式引發議論，但當陳蔓菲女兒頂著超短瀏海到小S家作客時，小S「1句話」就化解了孩子的尷尬，連親子部落客德州媽媽都大讚：「簡直太溫柔。」

陳蔓菲曾發文抱怨與女兒的相處方式，直言女兒什麼事情都不告訴她，她看不慣女兒滿臉痘痘，苦口婆心勸女兒夾起頭髮，但女兒不照做，陳蔓菲一氣之下，動手剃光了女兒的瀏海，之後女兒頂著這髮型到小S家參加萬聖節派對，小S一見到就稱讚：「這髮型很潮，會流行起來，而且要氣場夠才撐得起來。」女兒才不再對媽媽的行為抱有埋怨。

貼文一曝光，引發許多人開始討論孩子教養方式，親子部落客「德州媽媽沒有崩潰」坦言看到此事很是難過，「時間可以沖淡很多事，但是小時候受的羞辱不會忘記。教育有很多方式，懲罰已是下策。」接著更是大讚小S的作法：「簡直太溫柔。第一次覺得『潮、流行』這個詞這麼美好，充滿無限可能。真好，我會記起來的。」認為這種話對於所有對外在自卑、有容貌焦慮的孩子也很適用。

許多網友也在下方的留言區表達看法，「看完那個新聞真的覺得S修養很好」、「即使父母平時對孩子多好，童年的（一次羞辱）會記一輩子」、「懲罰不是教育的下策，打罵羞辱懲罰已經脫離了教育。不該混為一談」、「希望小孩的自我形象沒受到影響，平安長大成心裡強大的孩子」