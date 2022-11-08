女星大S（徐熙媛）今年3月宣布嫁給「酷龍」成員具俊曄後，兩人的愛情故事在台韓被傳為佳話，近日夫妻倆更偕同小S及S媽一同拜訪當年捧紅她們的知名製作人恩師王偉忠，並拍攝合照，而S媽與女婿首次公開同框的照片曝光後也立即掀起網友熱烈討論，也十分好奇他們之間私底下的互動。對此，小S（徐熙娣）接受採訪時也透露了實況。

小S上個月4號因感染新冠肺炎而被關在家中多日，直到14日才轉陰復出工作，而根據《鏡周刊》的報導，她在接受採訪時也透露，自己目前仍有咳嗽的後遺症，看了中醫才開始轉好，但也因為在家中被關了整整2個禮拜，加上沒什麼食慾也不能喝酒，讓她可以順便恢復一下身材，目測至少有瘦1、2公斤，因此她復工錄影時，工作人員看到她還直誇「怎麼變這麼漂亮！」

另外，小S雖以節目《熙娣想聊》入圍金鐘獎，最後卻輸給前男友黃子佼，但小S仍沒有放棄，透露節目預計在明年初會開錄第二季，大S仍是製作人，接下來會邀請周杰倫與「姊夫」具俊曄登上節目擔任來賓。而本月4日小S出席公益記者會時，甚至點名想要找「頭號眼中釘」林志玲來上節目，希望有機會與她聊一聊產後媽媽經。

至於大S先前屢次誤傳懷孕一事，小S也替姊姊做出回應，透露大S真的不會再生了，因為她覺得有2名兒女已經足夠，加上年紀及身體不允許，因此真的不會考慮再生子。而說到具俊曄目前與大S兒女以及S媽之間的互動，小S則表示「最近這2個月我媽已經有點偏high了，從一開始略嚴肅，到後來有微笑、聊天，現在就是會高音呼喊他『兒子』；我們家所有的孩子都稱姊夫為『叔叔』，只有徐老三叫他『光頭』」再度證實一家人的好感情。