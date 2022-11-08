馬姓男子去年身體不適到醫院急診，但住院期間感染新冠肺炎死亡，馬妻指控是因醫院照服員傳染，醫院沒有要求照服員PCR或快篩，求償212萬多元，台北地方法院認定，醫院疫情控管流程與處置都依遵循主管機關之規範與指引，並無可歸責之處，判決駁回請求。可上訴。

馬妻說，去年6月6日馬男因體內氨指數過高身體不適到醫院急診就診，並辦理住院手續，她當晚向護理站申請照服員，由張姓照服員到病房進行看顧，但馬男在6月14日經確診罹患新冠肺炎，雖經治療，仍不幸於同年7月3日因新冠肺炎而過逝。

她表示，經她追查結果，才知馬是遭張姓照服員感染新冠肺炎，醫院未對院內照護病患之照服員施以核酸檢測（即PCR檢測）或是快篩，以致患有新冠肺炎之照服員在院內流竄，須賠償她212萬208元。

台北地院審理後認為，馬男之臨床病人及家屬都有確診情況，馬入院篩檢結果雖為陰性，無法排除其已遭感染但尚在潛伏期的症狀前期可能性，馬妻無法舉證證明張與馬確診新冠肺炎有因果關係，不能逕認馬就是遭張傳染致死。

北院認定，醫院疫情控管流程與處置都遵循主管機關之規範與指引，並無遲延或不作為而有過失或可歸責之情事，馬妻求償部分無理由，判決駁回。