南投林管處表示，撿拾範圍從大肚溪出海口以南到濁水溪以北的海岸線，不包含河川、漁港等禁止民眾進入之區域，也提醒民眾撿拾要注意自身安全，以免發生危險。（南投林區管理處提供／吳建輝彰化傳真）

南投林區管理處與彰化縣政府宣布，即日起開放彰化海岸地區漂流木撿拾，凡設籍彰化縣的居民，都能自由撿拾彰化縣海岸地區範圍的漂流木，南投林管處表示，撿拾範圍從大肚溪出海口以南到濁水溪以北的海岸線，不包含河川、漁港等禁止民眾進入之區域，也提醒民眾撿拾要注意自身安全，以免發生危險。

南投林區管理處及彰化縣政府表示，將從即日起開放至下次陸上颱風警報為止，讓設籍彰化縣居民自由撿拾彰化縣海岸地區範圍的漂流木，不論是否為貴重木，只要未經裁切且無政府註記或烙印標記，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，均可自由撿拾，但不得使用機具。

南投林區管理處進一步指出，開放讓民眾撿拾漂流木，如僅作為自行使用或蒐藏品，可直接攜回，無須登記；但若可能再行轉賣或出售，或因撿拾量體龐大需動用車輛進行載運時，拾得人應攜帶身分證件到本處辦理登記，以領取官方登記文件，取得漂流木合法產權證明。

南投林區管理處強調，開放撿拾期間欲辦理登記，請在9日及10日上午9點半至下午3點前，到彰化縣芳苑鄉王功漂流木臨時堆置場辦理登記，11日以後請於上班時間到南投林區管理處竹山工作站田中分站登記。

貴重木包括紅檜、臺灣扁柏、臺灣肖楠、台灣杉、巒大杉（香杉）、南洋紅豆杉（臺灣紅豆杉）、櫸（臺灣櫸）、烏心石、牛樟、臺灣檫樹、黃連木、毛柿等需逐支登記，非貴重木則採整批重量登記。