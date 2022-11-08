民進黨基隆市長參選人蔡適應今(8)日在臉書指出，他和台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍、桃園市長候選人鄭運鵬共同宣布，未來合作推出首都通交通月票1200元，落實綠色交通、2050淨零排放的目標。蔡適應提到，過去幾天因為天災的關係，國道一號汐止路段不好通行，造成許多朋友的困擾，所以他加速來推動首都通政策。

蔡適應在臉書指出，首都通交通月票1200元，代表整合首都圈的市民朋友，在工作、生活、就學等多方面，大力來推動的交通政策，蔡適應表示，首都通將能夠實現，城市的交通平權，讓城際間的差距縮小。蔡適應也提及，將納入台鐵/捷運、國道客運、市區公車、公共自行車等，多個經常使用的運具，未來只要有一張首都通票卡，在基北北桃就能暢行。

蔡適應表示，首都通交通月票1200元的推動，就是為了降低使用國道的車輛。蔡適應提及，過去幾天因為天災的關係，國道一號汐止路段不好通行，造成許多朋友的困擾，所以他加速來推動首都通政策，希望透過基北北桃的合作，提供首都交通1200的誘因，鼓勵使用大眾運輸工具，減少對於國道的依賴，降低使用自家車輛通勤的朋友。

「過去的基隆、現在的基隆、未來的基隆」！蔡適應提及，在構築政策方向時，要考慮這三個面向的城市發展，以過去為借鑑，用現在的政策方向做衍生，提供市民未來的願景！蔡適應表示，他有能力帶領基隆前進，也有能力做跨區域、跨中央部會的平行整合，「11月26日接棒基隆、延續光榮，基隆市長懇請支持蔡適應」。