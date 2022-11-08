繼連日炮轟民眾黨新竹市長候選人高虹安，同時接續猛烈爆料高虹安國會助理費及加班費爭議的國民黨候選人林耕仁，8日在競總主委許修睿及榮譽主委林政則的陪同下，宣布選舉策略要大轉彎，即起讓選戰回歸正向，不再對高作個人攻擊，要用政見與城市願景重新凝聚藍營支持者，不過，仍會持續監督綠營。

林耕仁昨天原本預告今天上午10點將至調查局北機站遞交有關高虹安的助理加班費爭議的相關資料，但今天上午9點卻緊急發出通知，指取消至北機站的行程，隨後並將於競選總部舉行記者會，未料，記者會中就是宣布即起不再打高虹安。

林耕仁表示，選舉是場公開檢驗的過程，這場新竹市長選戰受到全國媒體、輿論的高度矚目，候選人的能力、操守、品德、政策願景，都接受公開且全面的檢視，希望讓神聖選票選出正確的人選。

林耕仁說，競選總部榮譽主委林政則、主委許修睿以及他個人與競選團隊經過審慎討論評估後，皆認為選舉已到最後衝刺階段，必須要回歸到新竹市政討論及願景規畫，新竹市是大家共同的家，他希望未來的新竹能夠更好，可以是「移居、宜居、怡居」的好所在。

有關新竹市長選舉的相關問題，他身為候選人也提出很多提問，輿論及市民朋友也已有許多討論，即起他不再「以訟止謗」，相信新竹市選民應該會有自己的判斷及選擇。他也希望網軍及特定側翼不要再帶風向及做不實攻擊與指控，不要再有詆毀抹黑。

許修睿則指出，林耕仁本身也覺得選舉是公開檢驗的過程，希望近來這些許多紛紛擾擾的事件可以就此結束，讓整個選舉回歸到基本面，候選人的操守、品德與願景是大家目前要面對的，而不是要去面對無關選舉的紛擾之事，林耕仁競總要在此宣布所有紛擾的事都即起告一段落，即起藍軍唯一候選人林耕仁就要打出政見牌，重新凝聚藍營支持者，並共同監督綠營。

林政則表示，他也是與林耕仁、許修睿有同樣的看法，林耕仁要把選戰的主軸拉回，不要再以訟止謗，以林的高度，要選新竹市長不是要讓自己纏繞在口水或個人攻擊的紛擾中，所以要回歸到政見與市政的發展中。

而林耕仁說的不要「以訟止謗」，林政則則認為這個意思是要「以和止戰」，讓自己回歸到以政見爭取選票的策略中。

林政則同時指出，高虹安不是壞人，她本身也是要爭取為新竹市民服務的機會，所以也是1位很好且愛護地方的人士，所以藍營也不希望用爭訟來增加這些紛擾，因此，檢視與攻擊個人都要告一段落，從現在開始，藍軍就要朝著以政見爭取選民的認同來努力。

他並希望選民也能看到林耕仁這種不要「以訟止謗」的高度與氣度，這是非常有遠見且令人佩服的候選人。