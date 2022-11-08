北一女儀隊隊長吳圻均說，這次出國演出人數眾多，可以編排許多精彩隊形，當天也將排出「北一女」字樣。（本報資料照片）

北一女樂儀旗隊歷史悠久，樂隊成立於1959年、儀隊成立於1963年和旗隊成立於1998年，睽違18年，北一女樂儀旗隊再度獲美國邀請，135名師生將在12月27日前往加州參加2023帕莎蒂娜玫瑰花車遊行。北一女中樂隊也表示，玫瑰花車遊行時間長達2小時，在體力上也必須苦練，訓練時慢慢累加，最後完成一次走2小時。

北一女樂儀旗隊過去曾於1996年、2005年兩度受邀，前往美國參加玫瑰花車遊行，此次遊行是睽違18年再度受邀，意義非凡，台北市長柯文哲、北市教育局長曾燦金等人今到場授旗，並贈送350萬元的補助經費；柯文哲也表示，感謝北一女讓台灣有走出去的機會，做城市外交，這也將會是每個人未來美好的回憶，盼遊行時，大家能展現台灣熱情和活力。

北一女樂隊隊長黃于倢說，這個暑假每天都可以在操場看到樂儀旗隊練習的身影，在大太陽底下練習，揮灑著汗水，大家心裡只懷著一個炙熱的期盼，希望能夠在明年1月在美國花車遊行時拿出最好的樣子。

樂隊也指出，這次的行程會去美國迪士尼樂園遊行，遊行曲也特別選用與迪士尼有關的曲目；此外，玫瑰花車遊行要走2小時，在體力上也有特別加強訓練，慢慢累加，最後完成一次走完2小時。

北一女旗隊則表示，主要以藍色系為主，頭上蝴蝶結造型是希望呈現公主系列，動作設計也會有主題；儀隊隊長吳圻均說，這次出國演出人數眾多，可以編排許多精彩隊形，當天也將排出「北一女」字樣。

北一女樂儀旗隊家長後援會長楊永玲說，為了這次演出，樂儀旗隊學生充分掌握時間管理，平日利用早自習、午休、放學練習，每周六都全天練習，還要兼顧課業，尤其從美國表演返台後，隔一周就要段考，所以隨行行李，還包括書本，準備利用表演空檔溫書。

北一女樂儀旗隊