MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）今（8）日舉行MIH Demo Day，正式公布Project X計畫，將打造A-Segment 3人座小型電動車做為示範車款，預計明年底亮相，且後續將再釋出6人座、9人座車款。

MIH聯盟成立至今已有逾2500家會員夥伴，此次活動吸引逾2000人現場及線上參與，並有超過100家夥伴到場共襄盛舉，包括鴻海、新興豪華電動車車廠Karma Automotive、TomTom、國家儀器（NI）、恩智浦（NXP）、趨勢科技資安公司VicOne、Salesforc。

MIH聯盟執行長鄭顯聰受訪時表示，3人座小車鎖定東南亞、印度和日本市場，售價定位為2萬美元以下，目前最有機會在東南亞生產，將與鴻海(2317)等夥伴搭配。平台每年須有10萬輛電動車採用，才能達到一定經濟規模，預估最快2025～2026年可達此目標。

鄭顯聰在主題演講時指出，MIH聯盟以開放（Open）及跨平台（Agnostic）作為DNA，Project X採用如積木般可替換、即插即用的模組化設計，讓夥伴快速打造符合自己需求的汽車（BYOV），讓供應鏈及生態圈夥伴於車輛開發初期就能參與。

鄭顯聰表示，Project X商業模式可以是B2B及B2B2C，MIH可與移動服務供應商、車隊營運商、物流服務商、新興汽車品牌合作，透過模組化及高度客制化機制，讓有意進軍市場的夥伴，可針對需求自由選擇車款架構及規格開發，且大幅提升生產製造及備料彈性。

MIH聯盟指出，Project X將導入MIH工作小組開發技術，包括動力總成（Powertrain）、固定式充電／交換式換電2套換電系統、去中心化身分認證（DID）資安防護等。至於後續規畫釋出的6人座、9人座車款，鄭顯聰預期概念車款最快2024年亮相。