屏東原鄉一名女子懷抱期望從北部返鄉工作，卻遭到3位部落哥哥侵害，其中2位還是爸爸，她自述像個被扔掉的垃圾倒在床上，用全身僅存的力氣打電話求救。屏東地檢署也證實，3名犯案男子已遭收押。

女子勇敢站出來表示，「我從沒想過，有一天，事情會發生在我身上。」猶豫許久，決定還是自己說出來這件事，是對於人生歷程的記錄，也是希望不會再有人遇到跟我一樣的事，更重要的是，願能制止這陣子對我的毀謗、杜撰與全部不實的敘述。

她說，2年前抱著滿腔熱情，回到自己的部落生活、工作，希望能透過親自去互動來認識所有人，因此所以當有人說：「你要小心，少跟ＸＸＸ一起」的時候，總覺得：「怎麼可能！」漸漸的『來者不拒』、『人人好』、『誰都可以』之類標籤開始在她身上，隱忍許多大小性騷擾，甚至成為很多『不實』的故事主角，例如昨天被誰帶回家、有流出自拍影片之類的。

接下來說的事，「是的，我被侵犯了。」那天是父親節，才跟爸爸傳訊息說：「一切都好」之後，就被3位部落的哥哥侵害了，其中2位還是爸爸。我像個被扔掉的垃圾倒在床上，用全身僅存的力氣打電話求救，最後錄下求救的語音訊息給離我家最近的人，我才被撿起。

回到了家，第一反應，就是洗澡，我恨不得把我身體他們碰過的每一個地方都刷乾淨。事後也在親友建議下看了身心科，醫生知道事情後，便職權通報社會局，再聯繫警局，案件走入正式司法程序。

據了解，其中一人是原鄉代表候選人，事後還傳訊說「我可以停止選舉，可不可以給個機會當面道歉」，但她還是堅定走完司法過程。

她說，親身經歷之後才知道，傷最重的人，卻是最必須勇敢說出來的那個人。希望她的勇敢提告與公開，面對的輿論能對此種事件的受害者更友善；她也強調，女生穿得如何，要不要喝酒，決定跟誰喝酒，都是她自己的選擇，但並不代表有給任何人侵犯她的權利。也希望事後被大家提起時，是因為『勇敢』而不是『被侵犯的』。

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