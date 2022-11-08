2050淨零碳排是世界趨勢，新北市推動「新北節能E管家」系統，透過日常用電追蹤、家庭能源記事本及管理用電工具等，協助社區強化節電與提升用電效能。今日新北市環保局與信義開發公司舉行記者會宣布，未來該公司開發建案都將直接導入系統，將在新北市打造全國第一座以智慧服務達近零碳的示範新建案，導引全市建築物逐步達成智慧零碳建築。

環保局副局長朱益君表示，新北市近年的溫室氣體排放量盤查結果顯示，住商部門占全市溫室氣體排放總量約39％，而建築物在城市中的占比大，故政策方面除朝向綠建築發展，需再進一步轉變為淨零的綠建築。

朱益君說，新北市以「節能監控」、「節能改造」、「零碳電力」三大策略實踐，將建築物能效分級，推動節能改造，並搭配節能E管家、節能監控，透過揭露住戶用電特徵以維持良好的節電行為持續達成節電效果，未來將再施行零碳電力達成建築淨零的目標。

此外，新北市今年8月已發表「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，提出清楚的淨零路徑，也將相關規定納入《新北市氣候變遷因應行動自治條例》促使業者落實，讓新北市邁向淨零城市。

朱益君表示，本次透過公私協力與信義企業集團合作，於新建案開發時即導入新北節能E管家」統，期望能成為建築物達到淨零建築的楷模。

信義開發副總經理李建坤表示，旗下的信義開發與新北市府合作，於新建案「信義嘉品」導入E化節能相關軟硬體，有別於中古社區如要加裝相關設備，需取得管委會、住戶同意，在新建案中推動，事半功倍效果更為明顯。

環保局表示，「節能E好宅」目前已有113處社區參與，計有三星級社區36處、四星級社區8處；「節能E管家」已應用超過119社區。

經統計發現，倘能善用此工具，在用電量高峰的夏月，節電率最高可達9％，若再搭配汰換為一級能效設備還可節電16％，總計整體節電率最高可達25％，若以去年夏月(6-9月)月均用電量為424度為計算基準，則每月可節電106度，相當於節省318元。