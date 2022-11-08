一審案件量眾多，記官、法官助理及法警過勞狀況也遭檢視。新北地院先前傳出放任女書記官被當事人飆罵，有書記官近期又反映，有法官開羈押庭時數過長，由於值班書記官隔天還要開庭，開庭至凌晨，隔日仍要上班，恐有過勞嫌疑。對此，新北地院回應，該庭沒有刻意延宕狀況，後續避免書記官工時過長，已研擬值班書記官得請求或由主管發動代理機制。

新北地院書記官近期在「靠北書記官」發文，新北地院未限制法官開庭時間，某羈押庭法官開庭都開很久，不顧書記官隔日是否有配屬法官的庭要開，有書記官甚至從凌晨陪著該法官開庭至隔日早上7點，該法官本月4日也要求書記官開完負責庭後，需要在下午5點報到，並直言要開庭到凌晨。

內文也強調，書記官的時間是國家的，不是任何法官的，任何法官放任自己時間管理能力的無能，揮霍書記官的時間與健康，甚至要書記官取消已經購得的高鐵票， 放棄回家，日以繼夜開庭，沒有任何理由可以原諒這種惡劣法官，也沒有任何理由可以原諒放任這種法官。

對此，新北地院回應，該法官11月3日晚間10點起受理檢方聲押案件，被告人數多達10位，歷經辯護人聲請閱券、法官自行閱券後，約凌晨2點訊問被告，直至4日上午7時許訊問完3名被告後，檢辯雙方均希望下午繼續開庭，值班書記官下午有本股案件要開庭，因此下午5點才會繼續開聲押庭，直至晚間10點多訊畢，並無刻意延宕開庭狀況。

另外，依據人事法規，沒有書記官值班後，可以在翌日申請補修的規定，4日刑事科同仁有詢問是否要協助值班書記官代開本股案件，但是值班書記官表示不需要，事後值班書記官工時過長，已研擬值班書記官於前一日開庭太晚，導致無法兼顧翌日本股事務者，得請求或由主管發動代理機制，由另一名書記官協助處理。

新北地院強調，院方不會限制法官開庭時間，本院強處庭事務繁重，確實有造成法官、書記官超時開庭，僅得善意提醒法官兼顧案件審理、書記官及其他值班人員值班和上班時間，以免同仁過勞。