新竹縣北埔鄉一名范姓村長候選人，在今年4到9月期間，試圖以價值199元的沐浴乳尋求選民支持，同時還說服外地親友將戶籍遷到她選區，新竹地檢署查賄團隊7日持搜索票執行搜索，同步傳喚、通知涉案人、證人等13人到案。檢察官訊問後，范姓候選人以6萬元交保，其餘人則請回。

范姓候選人今年為首次參與村長選舉，為了取得選民支持，進貨與多箱沐浴乳，在今年4到9月期間，在拜訪選舉區內選民時贈送並尋求支持，同時另將親友的戶籍自外地遷徙至選舉區內。

查賄團隊接獲情資後，認定范姓候選人涉及禮品賄選及虛偽遷徙戶籍妨害投票案件，7日由新竹地檢署檢察官翁旭輝指揮新竹縣政府警察局竹東分局、法務部調查局新竹縣調查站、北部地區機動工作站兵分2路執行搜索，共13人到案。檢察官訊問後，認為范姓候選人涉有違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂、刑法第146條妨害投票等罪嫌，予以6萬元交保。

新竹地檢署呼籲候選人應以政見爭取選民的認同，若以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為。距投票日僅剩18天，新竹查賄團隊將加強查賄力道，全力偵辦各種介選的犯罪行為，也鼓勵民眾見聞賄選情事，應義無反顧選擇做對的事勇敢檢舉，一旦檢舉，絕對保密，且可獲得檢舉賄選獎金最高1000萬元。