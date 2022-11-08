縣議員張益生（左二）透過朝陽扶輪社捐助10萬元善款支付路燈電費，工務處長江良淵（左三）代表縣長楊文科贈感謝狀給朝陽扶輪社。（羅浚濱攝）

五峰鄉賽夏族這幾天舉辦矮靈祭，遊客和回鄉族人都發現五峰122線、竹62線及竹67線不僅路平好走，沿途LED路燈已有250盞，是縣議員張益生積極向縣長楊文科爭取，張並透過朝陽扶輪社捐助10萬元善款支付路燈電費，照亮原民回家的路，讓族人和遊客更安全。

楊文科表示，這4年來，縣府在五峰鄉交通建設投入13.56億元，部落道路改善完成15件，總經費約2.43億元。後續，縣道122線截彎取直工程將發包，台68接竹東東峰路新闢工程規畫也在進行，這2條路好了，竹北到五峰至少可省20分鐘。

張益生說，122線南清公路進入五峰鄉路段是九彎十八拐，花園部落通往天湖部落的竹62線，大隘部落到白蘭部落的竹67線，路幅都很狹窄，4年前路面多崎嶇不平，入夜後除了家戶附近有路燈，其他都是黑暗的地方，鄉民和遊客常傳行車事故。

張益生向楊文科反應五峰鄉行的問題，楊文科指示工務處加速辦理改善工程。工務處長江良淵指出，五峰鄉道路幾乎都是沿山壁開闢，遇颱風豪雨很容易崩塌，基礎原就比較不好。

江良淵指這4年來，122線每年都編列2千萬元、竹62和竹67為1000萬元，加上路平專案1500萬元，至少投入1.6億元辦理道路養護工程，目前主要路段路面都已舖平。

江良淵指五峰鄉3條主要道路裝設太陽能路燈，發現日照不足發電效果不好，張益生議員爭取設置省電的LED路燈，這2年經與台電協調配管線接電，目前122線裝設150盞LED路燈，竹62和竹67各有50盞路燈，但電費是一大問題。

張益生尋求善心團體支援，新竹朝陽扶輪社長謝永松同意捐助10萬元的路燈電費，江良淵日前代表縣長楊文科頒發感謝狀。張益生感謝楊文科縣長真的是苦民所苦，請工務處在有燈的電桿貼上電費是朝陽扶輪社捐助，相信路平燈亮的基礎建設，一定會讓族人和遊客有感！