藻礁公投推動聯盟昨赴桃市府陳情，邀請桃園市長候選人與多位市議員候選人簽署守護藻礁承諾書，要求桃園市長鄭文燦兌現去年「無論公投過不過，都會畫大潭藻礁保護區」承諾。不過，對於市府回應「已積極保護大潭藻礁」聲明，藻礁公投推動聯盟今再批鄭文燦選前選後2張臉，畫保護區支票跳票，要選民睜大眼睛，唾棄不願對藻礁負責任的政客與其政黨。

桃市府昨回應，桃園27公里長的藻礁已有87％依法受嚴格保護，目前僅剩白玉、大潭藻礁未納入保護範圍，目前相關科學調查仍進行中，明年初將盡速召開專家諮詢會議，經專家委員討論後做出建議，再決定適當的保護方式及等級。市府強調鄭文燦「從未明定保護區畫設時間，也未說在其任內要完成畫設」，因要相信科學證據才是保護藻礁的萬全之策。市府也細數近年來投入保護藻礁相關作為，強調畫設保護區非藻礁護身符，市府保護藻礁決心不會改變。

對此，藻礁公投推動聯盟表示，市府回應令人啼笑皆非，說明得拐彎抹腳，連小學生看了都不禁質疑與感嘆「沒畫保護區就是跳票」，明明說要畫保護區，如今任期快屆滿，若還沒做到就快規畫，給出時程表對大眾交代，才符合誠信原則，別東拉西扯，狡辯畫保護區不是正辦，「這不是打臉自己給人看嗎？」

藻礁公投推動聯盟提到，鄭文燦2014年出席環團記者會，譴責當時縣府保育藻礁不力，還另開記者會強調「保育藻礁，永不妥協」，並說出「對未來的整個桃園沿海地區，我們希望自然地景也能夠暫時指定為自然保留區」，豈料上任市長後，縱容中油三接開發破壞大潭藻礁，背信忘義從此開始。

藻礁公投推動聯盟直指，桃市府對藻礁保育習慣以文不對題、顧左右而言他方式敷衍民間質問，這次畫設大潭藻礁保護區又跳票，凸顯鄭文燦就是個不負責任政客，選前選後2張臉。聯盟也嚴厲譴責，鄭文燦言行不一，期待所有簽署承諾書的市長、市議員候選人，若當選請確實執行或監督，促成保護區早日畫設，也呼籲選民張亮眼睛，唾棄不願對藻礁負責任的政客與其所屬政黨。