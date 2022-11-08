「忘記家住在哪邊！｣高雄日前晚間50歲廖姓婦人因忘記回家的路，慌張得向一旁正在巡邏的警察求救，警方用電腦查詢廖婦身分以及聯絡其親屬時，查出廖婦因去年竊盜罪執行未報到遭到高雄地檢署發布通緝，廖婦辯稱因精神狀況不佳，不曉得執行日才未到，訊後警方依規定解送歸案。

6日晚間8時許，新興分局中正三路派出所2名員警巡邏行經七賢一路，當時1名員警下車簽巡，另1名員警則在警車等待，廖婦慌張得跑到警車面前，上氣不接下氣表示「她突然忘記家住在哪邊｣向車上員警求助，員警見狀立即載廖婦回派出所了解。

廖婦在派出所時，面對員警詢問，她皆稱想不起來，正當員警苦惱時，剛結束勤務回到派出所的另1名員警一見到廖婦，立即表示以前接觸過她，知道她家住哪，於是載著廖婦到七賢一路的某住宅大樓門口。

廖婦到門口時，才發現身上沒有大門磁扣，員警只好用警用電腦查詢她的身分，試圖通知其親屬幫忙接她回家，沒想到電腦顯示廖婦是去年間因竊盜罪執行日未報到，遭到高雄地檢署發布通緝，於是員警依規定將她解送歸案。

據了解，廖婦向警辯稱因精神狀況不佳，才不曉得報到日期，並非故意躲藏；員警解送後聯繫廖婦女兒，女兒稱並未與廖婦同住，才會未收到通知書，對於廖婦遭通緝也一概不知。