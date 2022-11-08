左起：高雄市前副市長李四川、國民黨市議員候選人林義迪、國民黨市長候選人柯志恩。（圖／取自柯志恩臉書）

國民黨高雄市長候選人柯志恩6日與前市長李四川，一同為市議員候選人林義迪車隊掃街。柯表示，她深入那瑪夏、茂林、桃源等原鄉，聽到在地人的真正心聲，原來前陣子旗山蕉價暴跌，讓許多蕉農不只愁眉苦臉，心更淌血，可見高雄在華麗的包裝下，還有很多默默的人需要真正會做事的人，來默默為他們服務。

柯志恩6日在臉書發文表示，她當日和李四川陪同國民黨在大旗美地區唯一提名的議員候選人林義迪，一起車隊掃街，向大旗美鄉親問好。車掃沿途，除了熱情鄉親為他們加油打氣、拉下車窗比讚，讓人暖心外，大旗美地區美不勝收的風景，更讓人心曠神怡。

柯志恩指出，她投入高雄市長選舉以來，多次走訪林義迪的選區，無論是到深入到那瑪夏、茂林、桃源，還是前往甲仙、六龜、杉林、內門，以及這次前往的旗山、美濃。幾乎她到哪，林就陪她走到哪，帶她認識原鄉、大旗美地區的美，帶我她傾聽鄉親的心聲。

對此，柯志恩強調，比如前陣子旗山蕉價暴跌，讓許多蕉農不只愁眉苦臉，心更淌血，林義迪第一時間就和她前往產地，關心蕉農，並一同向市府、農委會為農民發聲。這就是林的服務，沒有華麗的包裝，就是默默的做事、默默的服務，懇請大家一起守護國民黨在大旗美的唯一一席。