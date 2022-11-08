民進黨立委林宜瑾日前踢爆故宮10年前林姓科長，為了符合展櫃大小，居然下令裁切「黃河蘭州浮橋圖」原裝裱花綾。林宜瑾表示，針對文物毀損事故，故宮應立即改革相關制度、引入全民監督，並且也應持續追蹤過去還有什麼樣的弊端發生。

林宜瑾指出，任意裁切「黃河蘭州浮橋圖」原裝裱花綾的林姓科長，僅被調離職位，然而調離科長職務並非公務員考績法所說的懲處，不會列在公務員懲處紀錄裡，也未經考核會審議，更沒有對外公開細節。此事之所以會爆出，是因為故宮內部有吹哨者，看不下去故宮內部某些老員工的不當作為。

林宜瑾提供詳細紀載「黃河蘭州浮橋圖」原裝裱花綾遭裁切的解密文件表示，她認為當年陳報者所寫文字，顯然在上級壓力下做出關鍵性修改，像是被上級要求加入「裁切並未損及本幅」的字句，又或者將陳報者原文「改變文物狀況之行為」塗改為「不正確作法」，顯然當時的故宮正副院長想要把整起事件修改為與損毀文物無關。基此，林宜瑾要求故宮應要不分藍綠徹查過往密件。

吳密察答詢時表示，當年研究員兼科長的同仁因為文物不合展櫃大小便下令裁切文物花綾，此為非常嚴重之錯誤。並且事發後半年以上，才遭另名同仁於庫房發現文物狀態的改變，因而方有後續簽文，讓該犯錯同仁遭免兼科長的處置，但這樣的處置並非考績法所規範的懲處。

吳密察同時也指出，1959年以來故宮約有4千5百件密件，外部與內部密件各占一半。他承諾，故宮會在半年內將所有可以解密的文件，不分年份做最大限度解密，讓事情可以被攤在陽光下。

林宜瑾提到昨日赴故宮考察情形，當時盧姓研究員稱裱褙照往例並不被視為古物，10年前裁切裱褙是行政疏失，不是毀損文物。林宜瑾認為如此說法讓人對故宮的文物管理感到憂心，她質疑，故宮後來有將遭裁切的原裝裱花綾黏貼復原，如果沒有典藏價值、如果「可割可棄」，何必還將遭裁的物件黏貼回去，豈非自打嘴巴。

對於盧姓研究員的意見，吳密察表示，這是非常外行的說法，將文物加以裁切是非常錯誤的事情，實際上須受嚴格懲處。

最後林宜瑾向吳密察要求，針對文物毀損事故，故宮應立即改革相關制度、引入全民監督，並且也應持續追蹤過去還有什麼樣的弊端發生。