（14：11更新）宜蘭升級豪雨！華南雲雨區影響，易有短延時強降雨，氣象局下午2點05分發布宜蘭豪雨，基隆、新北、宜蘭大雨特報，今（8日）宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及新北市山區有局部大雨發生的機率，注意坍方及落石。

氣象局發布基隆、新北、宜蘭3縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（8日）台灣附近吹偏東到東北風，迎風面水氣仍多，基隆北海岸及東半部地區雲量偏多，降雨機率高、不定時有短暫雨出現，其中在基隆北海岸及東北部降雨較明顯、持續，甚至有大雨發生的機率；華南雲雨區東移，中部以北地區及南部山區有零星降雨的機會，南部平地大多為多雲，偶有陽光的天氣。

溫度方面，今各地早晚低溫約20至22度，感受稍涼，而白天高溫在北部、宜花地區約24至26度，中南部及台東為27至30度，感受溫暖微熱，中南部日夜溫差較大，早出晚歸注意保暖。

氣象局表示，周三（9日）迎風面水氣偏多，大台北、東半部降雨機率高，周四至周日（10日至13日）水氣逐日轉少，氣溫回升；各地大多為多雲到晴，下周一至下周四（14至17日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。